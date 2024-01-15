Бродят и бродят. Депутаты Башкирии вновь решают судьбу бездомных псов

В прошлом году более 5,6 тыс. человек в Башкирии пострадали от укусов бродячих собак. Больше всего — более 1,8 тыс. обращений — было зарегистрировано в Уфе. Дискуссия по этой проблеме ведется уже не первый год. И пока власти пытаются найти решение на законодательном уровне, зоозащитники говорят, что ситуация продолжает ухудшаться. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
17 нападений каждый день
Начальник Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин, выступая на круглом столе в Госсобрании, отметил, что на сегодняшний день нет четкого учета безнадзорных животных.
«За 11 месяцев 2023 года собаки покусали 5,6 тысячи человек. Это больше, чем год назад на 64. Если разделить на этот промежуток времени, то получается, что каждый день в медицинские учреждения обращаются 17 человек, покусанных животными. Чаще всего собаки нападают на людей в Уфе, Салавате, Октябрьском, а также в Уфимском, Ишимбайском, Бирском, Белебеевском и Стерлитамакском районах. За последние три года на работу с бродячими животными выделяется по 79 млн рублей. Это больше, чем в предыдущие годы», — рассказал Азат Зиганшин.
Буквально за несколько дней до Нового года на улице Стадионной в уфимском микрорайоне Шакша на двух 13-летних девочек-подростков напала бродячая собака. Она покусала им пальцы рук. Пострадавшим пришлось обратиться в травмпункт. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Животное отловили.
В конце октября в Салавате свора бездомных псов во главе с алабаем набросилась на людей во дворе жилого дома. Прохожие помогли отогнать агрессивную стаю, а вожака поймали.
Осенью на улице Пушкина в Уфе бродячая собака покусала четырехлетнюю девочку. У малышки диагностировали раны на лице и волосистой части головы. Ее госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Бывшие питомцы
По словам председателя Госкомитета, тех 25 учреждений, которые в регионе занимаются отловом, вполне хватает. В прошлом году на улицах Башкирии отловили более 17,4 тыс. безнадзорных животных, в основном это собаки. Порядка 92,5% из них стерилизовали и кастрировали.
750 животных вернули хозяевам либо нашли им новый дом, 579 — подверглись эвтаназии. В приютах на сегодняшний день содержатся 1826 животных. А более 14 тыс. кошек и собак возвращены в прежние места обитания.
«Нужно, чтобы армия бездомных животных сокращалась, — отметил Азат Зиганшин. — В первую очередь, это вопрос идентификации. Если по сельскохозяйственным животным принят Федеральный закон об обязательной идентификации, то по домашним такого же четкого порядка нет. Порядка 95% безнадзорных собак когда-то имели владельца».
Кроме того, необходимо обязательно вакцинировать животных от бешенства, выгуливать на привязи и в наморднике, стерилизовать в случаях, если особь не представляет селекционной ценности.
По словам министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, бывшие домашние питомцы на улице создают угрозу как для людей, так и для животного мира вне границ населенного пункта.
«В 2022 году мы предлагали изменения в федеральный закон об обращении с безнадзорными животными, но проблемы не решены. За 2021−22 годы собаки покусали 33 косули. Не могу сказать, много это или мало, но цифры таковы», — отметил министр.
Стерилизация — не гарантия
Зоозащитники задают властям конкретный вопрос: почему до сих пор нет контроля за биркованием и чипированием собак, отловленных на улицах и помещенных в пункт временного содержания (ПВС)?
«Необходимо сделать так, чтобы каждый, кто желает, мог зайти в программу и отследить, откуда забрали и куда выпустили собаку. Действительно, есть случаи, когда животных из ПВС выпускают в леса, они становятся дикими и нападают на тех же самых косуль. Естественно, им же кушать хочется. Во-вторых, нет чипирования. Помимо биркования, обязательно надо чипировать не только безнадзорных, но и домашних животных. Тогда мы сможем отследить, чья собака выпущена на улицу и штрафными санкциями наказать этого нерадивого хозяина», — говорит зоозащитница Елена Берникова.
Сегодня, по ее словам, до сих пор неясно, кто контролирует тендеры на отлов и пункты временного содержания.
«Известен случай, когда собаку отловили в Аше Челябинской области, а она бегает по улицам Уфы. Ее ведь кто-то сюда привез», — говорит она.
Кроме того, существует такая проблема, когда собаки с биркой на ухе снова плодятся на улицах.
«Это значит, идет отмывание государственных денег. Кто контролирует пункты временного содержания? Где прозрачность их финансовых потоков?» — продолжает женщина.
Ее поддержала и зоозащитница Альбина Вакилова, которая сообщила, что этот не единичные случаи. Так, по ее словам, летом прошлого года одна собака с биркой принесла 12 щенков.
«Стерилизация не дает гарантии того, что потом животное не будет приносить потомство. Те способы, которые сегодня используются, не всегда эффективны. Поэтому предлагаю стерилизацию заменить на кастрацию», — отмечает она.
Нужен баланс
Не так давно в федеральное законодательство внесли изменения и расширили полномочия субъектов Российской Федерации в области ответственного обращения с животными. Сегодня башкирские депутаты, разрабатывая собственный закон, подчеркивают, что пытаются найти баланс.
«Эта работа требует скрупулезного подхода, — говорит спикер парламента Константин Толкачев. — Нам нужен не популистский, а реально работающий закон, который одновременно обеспечит гуманное отношение к животным, сдержит рост их численности и защитит людей от нападения бродячих собак. Эти задачи могут вступать в противоречие друг с другом, поэтому здесь важно найти баланс».
Сейчас депутаты изучают опыт коллег из других регионов, которые уже приняли региональные законы.
По словам Толкачева, привлечение к совершенствованию законодательства зоозащитников помогает более глубоко увидеть ситуацию.
«Мы получаем от защитников животных важную для нас информацию, — отметил Константин Толкачев. — Порой вскрываются факты, которые требуют не только усиленного внимания, но и серьезного расследования».
Вероятные пути решения проблемы озвучены так и не были. В завершение прозвучало мнение, что каждому стоит обдумать проблему еще раз и на следующей встрече обсуждать уже конструктивные предложения.