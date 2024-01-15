Бродят и бродят. Депутаты Башкирии вновь решают судьбу бездомных псов

«За 11 месяцев 2023 года собаки покусали 5,6 тысячи человек. Это больше, чем год назад на 64. Если разделить на этот промежуток времени, то получается, что каждый день в медицинские учреждения обращаются 17 человек, покусанных животными. Чаще всего собаки нападают на людей в Уфе, Салавате, Октябрьском, а также в Уфимском, Ишимбайском, Бирском, Белебеевском и Стерлитамакском районах. За последние три года на работу с бродячими животными выделяется по 79 млн рублей. Это больше, чем в предыдущие годы», — рассказал Азат Зиганшин.