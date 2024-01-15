Губернатор Кубани: «Зачем нам нужны мигранты, если бизнес может платить»

«Зачем нам нужны мигранты, если бизнес может платить достойные зарплаты нашим жителям», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами.
По его словам, выгоду от дешевой рабочей силы получают только собственники бизнеса. Но на такую работу соглашаются неквалифицированные кадры. Губернатор видит решение — поднять зарплаты и привлекать не мигрантов, а профессионалов из России.
Кроме того, в Краснодарском крае достаточно желающих работать за хорошее жалование, об этом говорит уровень безработицы. По его словам, главным вопросом становится уровень заработных плат, а не количество рабочих мест.