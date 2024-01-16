На главную базу ТОФ во Владивостоке доставили аппарат АС-30

Ремонт занял около года, он производился на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В ходе работ аппарату заменили двигатели, он прошёл техническое обслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.



Аппарат доставили в дальневосточную столицу в разобранном виде по железной дороге. Сразу после прибытия аппарата специалисты ТОФ начали основную сборку навесных элементов.