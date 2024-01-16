На главную базу ТОФ во Владивостоке доставили аппарат АС-30

Спасательный глубоководный аппарат АС-30 прибыл во Владивосток после планового технического ремонта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.
Ремонт занял около года, он производился на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В ходе работ аппарату заменили двигатели, он прошёл техническое обслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.
Аппарат доставили в дальневосточную столицу в разобранном виде по железной дороге. Сразу после прибытия аппарата специалисты ТОФ начали основную сборку навесных элементов.
Справочно:
АС-30 — модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат типа «Приз» (проект 1855). Он предназначен для спасения экипажей подводных лодок, и способен действовать на глубине до одного километра. Экипаж из четырёх человек может принять на борт до двадцати людей. Дальность плавания АС-30 составляет 39 километров.