Что ждет военнослужащих, ушедших в самоволку во время СВО

В минувшем году санкт-петербургскими судами к уголовной ответственности по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» были привлечены к ответственности 108 человек. Оправдательных приговоров по данной статье не было. В большинстве случаев фигуранты уголовных дел признавали вину полностью или частично.