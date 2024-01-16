Что ждет военнослужащих, ушедших в самоволку во время СВО

В минувшем году санкт-петербургскими судами к уголовной ответственности по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» были привлечены к ответственности 108 человек. Оправдательных приговоров по данной статье не было. В большинстве случаев фигуранты уголовных дел признавали вину полностью или частично.
«Среднестатистическое наказание по статье — шесть лет в исправительной колонии общего режима», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Отмечается, что в 2022 году в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения в статьи о воинских преступлениях. В том числе ужесточение наказания для военных, скрывшихся из части из-за нежелания исполнять свои обязанности во время СВО.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, с какой вероятностью солдата-срочника могут отправить на Украину. Об этом рассказали в Генштабе РФ.