Контрактника осудили в Хабаровском крае за неявку на службу во время мобилизации

Первый Восточный окружной военный суд оставил без изменения приговор гарнизонного военного суда осужденному военнослужащему-контрактнику в Хабаровском крае по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу 1-го Восточного окружного военного суда.
По приговору Советско-Гаванского гарнизонного военного суда от 23 ноября 2023 года военнослужащий осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 5 лет и 6 месяцев.
Согласно приговору мужчина, проходивший военную службу по контракту, признан виновным в неявке в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершённой в период мобилизации.
Как следует из приговора, военнослужащий без уважительных причин не прибыл на службу в воинскую часть и проводил время по своему усмотрению. В ходе розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан сотрудниками военной полиции.
Рассмотрев 12 января 2024 года уголовное дело по апелляционной жалобе его защитника-адвоката, 1-й Восточный окружной военный суд оставил приговор гарнизонного военного суда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.