Сразу на СВО? Что известно о рейдах по мигрантам-уклонистам в Приморье

В Приморье продолжают проходить ежедневные рейды по установлению мигрантов, получивших российское гражданство и не состоящих на воинском учете. За последний месяц в Приморском крае и на Камчатке было выявлено порядка тридцати иностранцев-уклонистов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту.
В ведомстве корр. ИА PrimaMedia рассказали, что сразу же мигрантов-уклонистов никуда не отправляют, как ошибочно представляют себе многие. Сначала их ставят на воинский учет. Однако повестки мигрантам прийти всё-таки могут — во время призыва. Ближайший из них в России стартует весной, 1 апреля, и продлится до 15 июля.
Напомним, сотрудниками военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту в период осеннего призыва 2023 года поставлено на воинский учет свыше 200 бывших мигрантов. Более 80 лиц призваны на военную службу, а также заключили контракты о прохождении военной службы.
Отметим, на данный момент на территории Приморского края находится около 41 тысячи иностранных граждан. Из них с целью работы — чуть больше 30 тысяч. Примерно 50% — это граждане Узбекистана, 15,5 тысяч. Граждан КНР — 6 тысяч, Киргизии — почти 4 тысячи, Таджикистана — 1,5 тысячи человек, из Армении — 1,2 тысячи граждан.