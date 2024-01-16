Сразу на СВО? Что известно о рейдах по мигрантам-уклонистам в Приморье

В ведомстве корр. ИА PrimaMedia рассказали, что сразу же мигрантов-уклонистов никуда не отправляют, как ошибочно представляют себе многие. Сначала их ставят на воинский учет. Однако повестки мигрантам прийти всё-таки могут — во время призыва. Ближайший из них в России стартует весной, 1 апреля, и продлится до 15 июля.