Шаг к победе: приморские бойцы СВО получили снаряжение из родного края

Приморские морпехи получили новую партию снаряжения. В этот раз им выдали более 400 бронежилетов, изготовленных во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Бронежилет весит меньше 10 килограммов, но при этом он защищает бойцов от осколков и пуль. Как рассказал их разработчик Иван Иванов, бойцы «Тигр» пользуются этим снаряжением с октября прошлого года.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко добавил, что партия бронежилетов станет дополнительной защитой военнослужащих:
«Мы будем делать все возможное, чтобы бойцы чувствовали поддержку тыла: производить снаряжения и спецсредства, поддерживать семьи военнослужащих, помогать в реабилитации раненых. Такая большая работа позволяет нашим военным подразделениям добиваться успехов и высоко держать знамя Приморского края».