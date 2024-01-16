«Красиво у вас и солнечно»: итоги визита Владимира Путина в Хабаровский край

Первой рабочей поездкой президента России Владимира Владимировича Путина в 2024 году стал Дальний Восток.
По словам президента, которые приводят «РИА Новости», Дальний Восток за последние года стал намного активнее. Ранее эта территория стояла на мертвой точке, но наконец, удалось продолжить развитие. Владимир Путин добавил, что сейчас пройден самый сложный начальный этап, и теперь надо просто наращивать темпы.
«Дальневосточный регион — один из важнейших регионов страны, огромный по своей территории, малозаселенный, 12 миллионов граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития. На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — ответил журналистам Владимир Путин.
Сегодня благодаря поддержке президента России на территории Хабаровского края реализуется целый ряд крупных проектов, призванных стать локомотивами экономики региона на ближайшие годы. Речь, прежде всего, идет об успехах краевых авиационных предприятий, освоивших в условиях импортозамещения выпуск современных самолетов и получивших крупные контракты. Строится Малмыжский ГОК, вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, ТЭЦ-4 — это все Хабаровский край. В крае заложили новый завод «Амурбас», а также создали дальневосточный строительный кластер. Но, разумеется, флагманскими проектами станет Тихоокеанская железная дорога и модернизация БАМа, призванные расшить узкие места транспортной инфраструктуры, позволив и краевым предприятиям, и портам быстро и недорого доставлять товары в центральную часть страны.
МУЛЬТФИЛЬМЫ, БИЗНЕС И ТУРИЗМ
В Хабаровске Владимир Путин посетил анимационную студию, встретился с предпринимателями и провел встречу с губернатором Михаилом Дегтяревым.
Например, в студии анимации «Мечталет» является первой такой студией на Дальнем Востоке. Президенту показали не только первые работы сотрудников, куда вошел и мультфильм про достопримечательности региона, но и последующие наработки. Например, самой известной работой студии является мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине».
Немного позже, на встрече с местными предпринимателями, Владимир Путин дал несколько поручений. Перед началом заседания президент отметил Хабаровский край, сказав: «Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная».
Первое из поручений прозвучало после того, как один из бизнесменов рассказал о сложностях доставки товара в Китай из-за дорогой логистике. Решение проблемы предприниматель увидел только в том, чтобы увеличить количество логистических пунктов пропуска на границе. Глава государства поддержал идею, и пообещал ее обсудить с губернатором Михаилом Дегтяревым.
Некоторые предложения касались и туризма. Например, представитель из Благовещенска поделился с президентом планами открыть производство отделочных панелей в рамках строительного кластера, которое есть в Амурской области, в Хабаровском крае. Для такой работы есть субсидия, но, чтобы ее получить, необходимо чтобы модули были заводского исполнения. Здесь и возникают трудности, так как логистика дорогая. Но запрос на такие конструкции у местных предпринимателей есть, так как это ускорит темпы развития туристической инфраструктуры.
Владимир Путин поддержал идею, отметив, что лучше действительно производить товар на территории, нежели везти издалека. Он пообещал помочь с распространением субсидий на небольшие объекты.
А уже во время встречи с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым были подняты вопросы о поддержке военнослужащих, экономического блока и ликвидация аварийного жилфонда.
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» И СЕМЬИ
Во время своего визита на Чукотку, президент дал сразу несколько поручений, которые касались как учителей, так и многодетных семей. Отметим, что поддержка родителей сейчас будет прорабатываться намного тщательнее, ведь по указу Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи.
Например, было объявлено о продлении программы «Земский учитель». Ранее президент уже затрагивал проект в рамках своего прямого эфира, только про «Земских докторов», где рекомендовал новым регионам страны перенять опыт Дальнего Востока по набору врачей для работы в отдаленных районах.
«Она у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, два миллиона рублей мы “Земскому учителю” как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована. Я сейчас не буду цифры воспроизводить. И в целом по стране, и по Дальнему Востоку работает эффективно, люди приезжают», — приводит слова президента ТАСС.
Владимир Путин отметил, что данная сумма является отличным стартовым капиталом для молодого специалиста. Но в тоже время, добавил глава государства, необходимо поддерживать педагогов и на региональном уровне, например с жильем и бытовыми вопросами.
Отдельно общественники в беседе с Владимиром Владимировичем подняли тему о поддержке многодетных семей. В ответ президент подчеркнул, что очень в настоящее время становится все больше многодетных семей, что не может не радовать.
Также глава государства поддержал инициативу жителей Чукотки об освобождении от налога на жилье многодетных семей, принял решение об освобождении от налога на единственное жилье многодетных семей, и поручил проработать вопрос дополнительных льгот на погашение ипотеки в регионах с низкой рождаемостью. Все поручения касаются только Дальнего Востока.
Отметим, что в Хабаровском крае действует широкая социальная политика по поддержке семьи, материнства и детства. Жители могут воспользоваться 17 разными мерами поддержки. Только в 2023 году на социальное направление было выделено почти 25 миллиардов рублей. Вместе с тем, глава региона Михаил Дегтярев ежегодно инициирует дополнительные меры поддержки семей, которых ранее никогда не было в крае.
«У нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4000 человек — 23 тысячи. За счет их усилий мы сегодня и удерживаем, и прирастаем в плане демографии. В регионе 17 мер поддержки. За два года мы их проиндексировали суммарно на 18,9%. И краевой материнский капитал, и пособия по рождению ребенка. Третий год подряд вручаем подарок новорожденному — коробку со всем необходимым», — рассказал Михаил Дегтярев Владимиру Путину.