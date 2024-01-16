«Красиво у вас и солнечно»: итоги визита Владимира Путина в Хабаровский край

«Она у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, два миллиона рублей мы “Земскому учителю” как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована. Я сейчас не буду цифры воспроизводить. И в целом по стране, и по Дальнему Востоку работает эффективно, люди приезжают», — приводит слова президента ТАСС.