Самого богатого пермского депутата обязали снести самовольные постройки

Данный участок земли ранее входил в состав учхоза «Липовая гора». Николай Благов арендовал его у Росимущества. Ведомство решило, что депутат задолжал за аренду и обратилось в суд с требованием о расторжении договора. При этом народный избранник добился изменения зонирования соседних участков, в результате чего получил право застроить их коттеджами.