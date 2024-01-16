При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной», — говорится в публикации.
Для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 84, но за помощью пока никто не обратился, жители остались у родственников.
Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.
На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативной штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. В городе введен режим ЧС.
По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.