При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах

По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.