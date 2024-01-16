Очередную партию бронежилетов «Тигр» передали приморским морпехам

«Отшив и сборка бронежилета происходит во Владивостоке. Защита хорошо себя зарекомендовала в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы отряда “Тигр” используют его с октября 2023 года. Всего изготовлено и передано на фронт уже более тысячи таких бронежилетов», — сказал разработчик Иван Иванов.