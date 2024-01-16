Очередную партию бронежилетов «Тигр» передали приморским морпехам

Бронежилет «Тигр» разработан на основе современных тенденций боя. Он весит менее 10 килограммов, но при этом хорошо защищает от пуль и осколков.
«Отшив и сборка бронежилета происходит во Владивостоке. Защита хорошо себя зарекомендовала в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы отряда “Тигр” используют его с октября 2023 года. Всего изготовлено и передано на фронт уже более тысячи таких бронежилетов», — сказал разработчик Иван Иванов.
«Эта партия бронежилетов послужит дополнительной защитой наших воинов и еще одним шагом к нашей общей победе. Мы будем делать все возможное, чтобы на фронте чувствовали поддержку тыла: производить снаряжения и спецсредства, поддерживать семьи военнослужащих, помогать в реабилитации раненых. Такая большая работа позволяет нашим военным подразделениям добиваться успехов и высоко держать знамя Приморского края», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Губернатор добавил, что для ветеранов СВО в Приморье будут созданы все условия для комфортной адаптации и социализации, отмечает пресс-служба краевого правительства.