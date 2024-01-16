Глава Приангарья приехал на выписку жены участника СВО из роддома

«От всей души поздравлю Екатерину и Дмитрия с рождением малыша. Пусть ваш сын растет здоровым и счастливым. Выражаю благодарность главе семьи — Дмитрию, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря ему и всем участникам СВО мы в спокойной обстановке растим детей. Мне очень важно было поддержать сегодня эту прекрасную многодетную семью. В Год семьи, объявленный главой государства Владимиром Путиным, особенно важно уделять внимание семьям», — отметил Игорь Кобзев.