Глава Приангарья приехал на выписку жены участника СВО из роддома

Торжественная выписка жены участника СВО и его новорожденного ребенка состоялась в городском перинатальном центре Иркутска сегодня, 16 января. С рождением сына семью Екатерины и Дмитрия приехал поздравить губернатор региона Игорь Кобзев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Александр появился на свет 11 января и стал четвертым ребенком в семье Нагаевых.
«От всей души поздравлю Екатерину и Дмитрия с рождением малыша. Пусть ваш сын растет здоровым и счастливым. Выражаю благодарность главе семьи — Дмитрию, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря ему и всем участникам СВО мы в спокойной обстановке растим детей. Мне очень важно было поддержать сегодня эту прекрасную многодетную семью. В Год семьи, объявленный главой государства Владимиром Путиным, особенно важно уделять внимание семьям», — отметил Игорь Кобзев.
«Сына назвали в честь моего папы. Это имя означает “защитник”, “защищающий людей”. Этот малыш — моя главная мотивация вернуться с передовой с победой», — поделился Дмитрий.
Екатерина Нагаева поблагодарила коллектив перинатального центра. Роды прошли успешно, вес ребенка составил 3,5 кг, рост — 54 см.
«Ребенка с супругом мы планировали давно. Когда узнали о беременности, эмоции были непередаваемые. Я скинула фотографию теста мужу, когда он был на передовой. Рада, что сегодня он здесь рядом со мной», — сказала она.
Сопровождала роды главврач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова. Она отметила, что в центре действует программа патронажа жен военнослужащих-участников СВО. В рамках программы для женщин предусмотрены бесплатные консультации, сопровождение, юридическая и психологическая поддержка.