Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по объекту «Хезболлах» в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе по объекту, используемому вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Этой ночью летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по установке “Хезболлах” для запуска противотанковых ракет в районе поселка Кафр-Килла на юге Ливана. Кроме того, специальные подразделения Армии обороны Израиля нанесли удар с целью устранения угрозы в районе Айта-эш-Шааба в Ливане», — говорится в сообщении.
Помимо этого, военные сообщили о ложном срабатывании сигналов тревоги на предмет вторжения в воздушное пространство страны летательного аппарата противника. «После сообщений по поводу враждебного проникновения летательного аппарата на севере Израиля было установлено, что это была ошибка идентификации», — отметили в пресс-службе.