Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по объекту «Хезболлах» в Ливане

Помимо этого, военные сообщили о ложном срабатывании сигналов тревоги на предмет вторжения в воздушное пространство страны летательного аппарата противника. «После сообщений по поводу враждебного проникновения летательного аппарата на севере Израиля было установлено, что это была ошибка идентификации», — отметили в пресс-службе.