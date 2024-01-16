Жителей Молдовы хотят заставить вернуть компенсации за отопление и газ: Обманул государство — верни деньги

Около 770 тысяч домохозяйств зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md для получения компенсаций в холодный период года, сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. По его словам, большинство людей попали в самую уязвимую категорию, но данные ещё уточняются.
Министр подчеркнул, что в январе для отдельных категорий будет применено несколько тестов для проверки правильности введённых данных.
«У нас около 260 тысяч домохозяйств, которые получают денежную компенсацию, и около 80 тысяч домохозяйств, которые получают как денежную компенсацию, так и компенсацию по счетам. В среднем мы получаем от 3000 до 4000 звонков в день».
Бузу добавил, что граждан, которые не укажут правдивые данные в запросе на компенсацию, могут при необходимости заставить вернуть деньги государству, в том числе в судебном порядке, пишет radiomoldova.md.