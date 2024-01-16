Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств

«Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны “цивилизованного” Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло», — сказал глава государства.