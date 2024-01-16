Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений.
«К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений», — сказал Лукашенко на совещании по проектам обновленных концепции нацбезопасности и военной доктрины республики. Его слова приводит во вторник пресс-служба.
Лукашенко привел пример событий на Ближнем Востоке.
«Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны “цивилизованного” Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло», — сказал глава государства.