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Министр обороны назвал ключевой посыл Военной доктрины Беларуси

Данный документ является основополагающим в системе обеспечения безопасности государства в военном аспекте в настоящее время.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Новый проект Военной доктрины несет миролюбивый характер, сообщил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин по итогам совещания с главой государства Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

По его словам, Военная доктрина является основополагающим документом, который отражает представление страны о войне и мире, а также применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.

Глава оборонного ведомства заверил, что новый проект доктрины не только разработан с учетом меняющейся в мире обстановки, но и сохранил преемственность и главный посыл о миролюбивом характере белорусов.

«Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины», — цитирует Хренина БелТА.