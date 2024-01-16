Министр обороны назвал ключевой посыл Военной доктрины Беларуси

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Новый проект Военной доктрины несет миролюбивый характер, сообщил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин по итогам совещания с главой государства Александром Лукашенко во Дворце Независимости.
По его словам, Военная доктрина является основополагающим документом, который отражает представление страны о войне и мире, а также применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.
Глава оборонного ведомства заверил, что новый проект доктрины не только разработан с учетом меняющейся в мире обстановки, но и сохранил преемственность и главный посыл о миролюбивом характере белорусов.
«Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины», — цитирует Хренина БелТА.