Токаев дал поручения акиму Туркестанской области

В рамках проекта «Комфортная школа» за три года в области будет построено 63 школ, рассчитанных на 49 тысяч учащихся. Президенту также была представлена информация о проводимой работе по водо- и газоснабжению сел региона. В прошлом году в области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах. Также завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов. В завершение встречи глава государства поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.