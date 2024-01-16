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Хуснуллин и Минниханов обсудили реализацию нацпроектов в Татарстане в 2024 году

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили итоги 2023 года по линии строительства и рассмотрели реализацию нацпроектов в новом году.
Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

«В республике сегодня налажена большая системная работа, о результатах которой говорят отличные показатели за прошлый год», — написал в своем телеграм-канале вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в прошлом году Татарстан достиг небывалой планки по жилищному строительству — согласно предварительным данным, около 3,4 млн кв. метров. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» было уложено более 3,36 млн кв. метров асфальтобетона.

«На встрече обсудили реализацию нацпроектов “Жилье и городская среда”, “Безопасные качественные дороги”, а также дальнейшие планы по совместной работе и развитию региона», — заключил вице-премьер.

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