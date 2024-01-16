Хуснуллин и Минниханов обсудили реализацию нацпроектов в Татарстане в 2024 году

Хуснуллин отметил, что в прошлом году Татарстан достиг небывалой планки по жилищному строительству — согласно предварительным данным, около 3,4 млн кв. метров. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» было уложено более 3,36 млн кв. метров асфальтобетона.