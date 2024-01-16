Поляки приостанавливают блокаду КПП на украинской границе

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, они до 1 марта прекратят блокировать переезды возле пунктов пропуска на границе с Украиной, заявил глава инфраструктуры республики Дариуш Климчак порталу onet.pl.
Он отметил, что договоренности удалось достичь и подписать соглашение.
«Результатом договоренности станет временное прекращение блокады на пограничных переездах», — сказал Климчак.
Чуть позже во вторник стало известно, что бастующие из Польши разблокировали пункт пропуска «Корчова — Краковец», где в сторону Украины образовались очереди из более чем 300 большегрузов. При этом легковые автомобили и автобусы пропускали в обычном режиме.
В чем причина?
Польские перевозчики в знак протеста против отменены системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. В ряде КПП образовались огромные очереди фур.
Ранее стало известно, что в них скончались три украинских водителя. Один из последних произошел 16 декабря — украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши.
Протестующие заявляют, что нужно восстановить отмененную систему «дозволов» для украинских перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.