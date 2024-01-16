Поляки приостанавливают блокаду КПП на украинской границе

Чуть позже во вторник стало известно, что бастующие из Польши разблокировали пункт пропуска «Корчова — Краковец», где в сторону Украины образовались очереди из более чем 300 большегрузов. При этом легковые автомобили и автобусы пропускали в обычном режиме.