Путин ответил на обращение с прямой линии с текстом «Не буду за вас голосовать»

«Нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили», — сказал президент во время встречи с главами муниципальных образований субъектов (цитата по ТАСС).