Путин ответил на обращение с прямой линии с текстом «Не буду за вас голосовать»

«Нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили», — сказал президент во время встречи с главами муниципальных образований субъектов (цитата по ТАСС).
Путин отметил, что нерешенных проблем больше, чем решенных. По его словам, чем больше проблем решается, тем больше «горизонтов открывается перед людьми». «И здесь ничего плохого нет, я скажу прямым текстом: большего хочется, потому что появляются другие потребности. И это абсолютно нормально», — заключил президент.
14 декабря 2023 года в Гостином Дворе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным» — совмещенные пресс-конференция и прямая линия. На экранах, расположенных в зале конференции, были выведены вопросы, заданные россиянами через специальный сайт. В ходе конференции президент ответил на 67 вопросов, среди них — о том, когда наступит мир на Украине, будет ли вторая волна мобилизации, почему запрещают аборты в России, и почему дорожают яйца.