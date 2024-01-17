Крейсер для Тихоокеанского флота «Братск» начнут строить в 2025 году

Кстати, судно с наименованием «Братск» уже было в Военно-Морском Флоте России. Это была крейсерская атомная подводная лодка К-392, на ней служили в том числе и уроженцы северной столицы региона. Экипаж занимался разработкой современных видов вооружения и работал над освоением новой техники. В 2020 году его вывели из состава ВМФ РФ.