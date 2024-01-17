Крейсер для Тихоокеанского флота «Братск» начнут строить в 2025 году

Наименование «Братск» присвоят крейсеру Военно-Морского Флота России. Соответствующее обращение региональных властей поддержал Главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал Николай Евменов с целью сохранения исторических традиций.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, наименование «Братск» получит серийный крейсер для Тихоокеанского флота, его строительство начнется в 2025 году.
Кстати, судно с наименованием «Братск» уже было в Военно-Морском Флоте России. Это была крейсерская атомная подводная лодка К-392, на ней служили в том числе и уроженцы северной столицы региона. Экипаж занимался разработкой современных видов вооружения и работал над освоением новой техники. В 2020 году его вывели из состава ВМФ РФ.