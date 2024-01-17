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В РФ разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) разработали в России. Уже проведены его полигонные испытания, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.
РСЗО "Град"
Источник: РИА "Новости"

«Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — говорится в документе.

Разработчики, среди которых генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, уточняют, что изобретение относится к кассетным боеприпасам, а именно — к кассетным блокам для дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами.