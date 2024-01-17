В РФ разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО

«Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — говорится в документе.