В РФ разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО

«Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — говорится в документе.
Разработчики, среди которых генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, уточняют, что изобретение относится к кассетным боеприпасам, а именно — к кассетным блокам для дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами.