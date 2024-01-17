Прокуратура требует изменить закон, который касается контроля пермских депутатов

«Прокуратура требует изменить полномочия комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В действующей редакции закона комиссия может устанавливать “уважительные” причины для пропуска депутатом пленарного заседания. Среди таких причин: служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность. По мнению прокуратуры, эти полномочия выходят за пределы установленные федеральным законодательством», — пишет издение "Ъ-Прикамье, ознакомившееся с документом.
Государственно-правовое управление заксобрания не согласилось с выводом прокуратуры. Тем не менее, народным избранникам предлагается удовлетворить протест надзорного ведомства и поручить управлению «подготовить законопроект, устраняющий спорные моменты». Протест будет рассмотрен депутатами заксобрания на январском заседании.
URA.RU рассказывало, что ранее в региональный закон «О статусе депутата» были внесены изменения, которые позволяют лишить депутата мандата за прогулы. После принятия краевым парламентом данных изменений беглый депутат Илья Лисняк лишился депутатского статуса.