Прокуратура требует изменить закон, который касается контроля пермских депутатов

«Прокуратура требует изменить полномочия комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В действующей редакции закона комиссия может устанавливать “уважительные” причины для пропуска депутатом пленарного заседания. Среди таких причин: служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность. По мнению прокуратуры, эти полномочия выходят за пределы установленные федеральным законодательством», — пишет издение "Ъ-Прикамье, ознакомившееся с документом.