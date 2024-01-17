Россель рассказал, как в 90-е годы открыл Свердловскую область Америке

«Я приехал сюда, когда мне не было 20, а сейчас мне 87-й год. Я здесь 66 лет, и никуда не уеду. Мне Ельцин предлагал работать председателем правительства России, я ему отказал. Он меня из Москвы не выпускал три дня, мне билеты не продавали. Я сказал — нет, я буду в Свердловской области до конца своей жизни», — сказал Эдуард Россель.



Свердловская область 17 января отмечает свое 90-летие. Регион был образован в 1934 году в результате разделения Уральской области РСФСР на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. В юбилейный год в регионе анонсировали много знаковых событий и интересных мероприятий. Например, в краеведческом музее открылась выставка в честь 90-летия региона. На ней представили личные вещи известных свердловчан.