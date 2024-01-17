В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона

«В соответствии с распоряжением начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что «в ходе проверки планируется оценить готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению и состояние вооружения, военной и специальной техники к последующему применению».