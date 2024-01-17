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Губернатор Азаров назвал источник пугающих сообщений в школьных чатах

Самарские школы подверглись информационной атаке, в родительских чатах рассылаются пугающие сообщения.
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Источник: РИА "Новости"

Второй день в чатах родителей детей, обучающихся в самарских школах, расходятся пугающие сообщения о якобы готовящихся терактах. Кроме угроз в нецензурной форме, выкладываются якобы орудия преступления и номера учебных учреждений.

Как стало известно, подобные информационные атаки синхронно предприняты во многих регионах России: Пермь, Ижевск, Рязань, Самара.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал заявление и рассказал о целях атаки и её источниках.

«Наш регион не в первый раз подвергается различным атакам, инициированным из-за рубежа, в том числе в информационном поле. Враг не гнушается никакими средствами. Цель распространения таких пугающих сообщений — посеять панику, вызвать в людях страх».

рассказал глава региона

Он добавил, что вражеская атака направлена на самое дорогое, что у нас есть — на детей, — а также родителей, которые, конечно же, переживают за их безопасность.

Губернатор сообщил, что сотрудниками силовых ведомств уже установлена территория, откуда отправлялись пугающие сообщения — это территории иностранных государств.

Он напомнил, что Самарская область, в том числе и школы региона, неоднократно получали ложные сообщения о якобы минировании, в 2023 году таких было более тысячи. Такие же атаки идут и на другие области и края России, от Калиниграда до Владивостока.

Правоохранительные органы оперативно проверяют каждый сигнал, держа ситуацию на контроле. Руководители школ и иных образовательных учреждений получают от них информацию.

«Жителям региона необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на вражеские провокации», — сказал Дмитрий Азаров.

Ранее о схеме запугивания жителей при помощи рассылки рассказали представители силовых органов в эксклюзивном комментарии для АиФ. Самара.