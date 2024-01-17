Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о мошенниках, которые пишут от его имени

Глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале сообщил о мошенниках, которые пишут от его имени.
«От моего имени мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях. Будьте бдительны — не поддавайтесь на уловки и игнорируйте подобные сообщения!», — говорит глава Перми.
Мэр просит ни в коем случае не передавать персональные данные и личную информацию аферистам, и тем более, не переводить денежные средства. Соснин отмечает, что это уже не первый случай, когда злоумышленники пишут пермякам под видом чиновников и просят перевести деньги или пытаются выпытать личные данные.
Напомним, ранее мошенники распространяли сообщения от имени главы Добрянки.