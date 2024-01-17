Путин прокомментировал темпы развития Воронежской области

Президент РФ Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований страны в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», данные ТАСС.
От Воронежской области на форум прибыл глава Бобровского района Анатолий Балбеков.
Балбеков сообщил президенту о мощном рывке в с/х области в муниципалитете и пригласил президента посетить регион. Путин поблагодарил главу Бобровского района за приглашение.
«Воронежская область развивается хорошими темпами, уверенно, и она такая — стабильная территория», — отметил глава государства в конце диалога.