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Путин прокомментировал темпы развития Воронежской области

Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований страны.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований страны в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», данные ТАСС.

От Воронежской области на форум прибыл глава Бобровского района Анатолий Балбеков.

Балбеков сообщил президенту о мощном рывке в с/х области в муниципалитете и пригласил президента посетить регион. Путин поблагодарил главу Бобровского района за приглашение.

«Воронежская область развивается хорошими темпами, уверенно, и она такая — стабильная территория», — отметил глава государства в конце диалога.

Путин Владимир