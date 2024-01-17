Губернатор Травников назвал дату открытия станции метро «Спортивная»

Об этом он сообщил порталу Сиб.фм в ходе интервью.
По словам главы региона, за объект отвечает исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов. Ранее правительство говорили, что открытие будет на День города в июне.
Кроме этого, строительные работы и монтаж оборудования завершены. Травников добавил, что там осталось помыть полы и наклеить указатели. При этом главная проблема — проектная документация. Сам проект загружен в Главгосэкспертизу, теперь ждут мнение экспертов.
Губернатор области отметил, что у него нет претензий к строительным работам.