Губернатор Травников назвал дату открытия станции метро «Спортивная»

Кроме этого, строительные работы и монтаж оборудования завершены. Травников добавил, что там осталось помыть полы и наклеить указатели. При этом главная проблема — проектная документация. Сам проект загружен в Главгосэкспертизу, теперь ждут мнение экспертов.