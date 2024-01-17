Хокимият Ташкента в ближайшее время представит свой комплекс мер по решению экологических проблем в столице

Хокимият Ташкента поблагодарил сограждан за небезразличие к проблемам экологии и заявил, что разрабатывает комплексный план мероприятий для улучшения ситуации в столице.
«План будет включать меры по обеспечению экологической стабильности, сокращению бытовых выбросов в воздух, улучшению системы общественного транспорта, созданию инфраструктуры, направленной на предоставление приоритета на дорогах пешеходам и общественному транспорту», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что для улучшения экологической ситуации нужны кардинальные меры. Однако решения должны основываться на научных исследованиях и анализе, чтобы не вызывать негативных последствий в будущем.
Этими исследованиями в настоящее время занимаются несколько рабочих групп при хокимияте. К решению вопроса привлекли как местных, так и иностранных специалистов. Каждая группа делает свои аналитические выводы и готовит презентацию, посвященную практическим мерам.
В ближайшее время эта презентация будет доступна широкой публике, уверили в столичной администрации.
Напомним, что депутаты фракции экопартии в Законодательной палате Олий Мажлисаи и представители сферы обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в стране. По итогам дискуссии участники встречи решили создать рабочую группу с участием депутатов и провести исследования объектов, влияющих на загрязнение атмосферы.