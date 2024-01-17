Хокимият Ташкента в ближайшее время представит свой комплекс мер по решению экологических проблем в столице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столичном хокимияте занялись вопросом экологии и качества воздуха в Ташкенте. К решению проблемы привлекли как местных, так и иностранных экспертов. В скором времени общественность сможет ознакомиться с презентацией мер, которые они разработают, сообщает корреспондент Podrobno.uz.