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Хокимият Ташкента в ближайшее время представит свой комплекс мер по решению экологических проблем в столице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столичном хокимияте занялись вопросом экологии и качества воздуха в Ташкенте. К решению проблемы привлекли как местных, так и иностранных экспертов. В скором времени общественность сможет ознакомиться с презентацией мер, которые они разработают, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Хокимият Ташкента поблагодарил сограждан за небезразличие к проблемам экологии и заявил, что разрабатывает комплексный план мероприятий для улучшения ситуации в столице.

«План будет включать меры по обеспечению экологической стабильности, сокращению бытовых выбросов в воздух, улучшению системы общественного транспорта, созданию инфраструктуры, направленной на предоставление приоритета на дорогах пешеходам и общественному транспорту», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что для улучшения экологической ситуации нужны кардинальные меры. Однако решения должны основываться на научных исследованиях и анализе, чтобы не вызывать негативных последствий в будущем.

Этими исследованиями в настоящее время занимаются несколько рабочих групп при хокимияте. К решению вопроса привлекли как местных, так и иностранных специалистов. Каждая группа делает свои аналитические выводы и готовит презентацию, посвященную практическим мерам.

В ближайшее время эта презентация будет доступна широкой публике, уверили в столичной администрации.

Напомним, что депутаты фракции экопартии в Законодательной палате Олий Мажлисаи и представители сферы обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в стране. По итогам дискуссии участники встречи решили создать рабочую группу с участием депутатов и провести исследования объектов, влияющих на загрязнение атмосферы.

экология