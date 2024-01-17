Молдова получит от Германии деньги на развитие бизнеса и городской инфраструктуры

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Молдова получит от Германии безвозвратную финансовую помощь для проектов развития малого и среднего предпринимательства и городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе парламента.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила на своем заседании в среду консультативное заключение о начале переговоров и одобрении подписания проекта соглашения с правительством Германии о финансировании проекта «Содействие развитию малых и средних предприятий Молдовы» и дополнительных мер к нему, а также «Программы открытого городского развития Молдовы» и дополнительных мер к ней.
Денежные средства на сумму до 24,7 миллиона евро предоставит Кредитный институт реконструкции. Таким образом, проект «Содействие развитию МСП в Молдове» получит финансирование на общую сумму до 10 миллионов евро. До 700 тысяч евро будет предоставлено для финансирования дополнительных мер к проекту. Партнером по реализации проектов, посвященных развитию МСП, станет Министерство экономического развития и цифровизации, а реализующим агентством проектов — Организация по развитию предпринимательства.
Проект «Программа открытого городского развития Молдовы» получит финансирование в размере до 13 миллионов евро. Приоритет получат проекты водоснабжения и канализации на севере страны и повышение энергоэффективности в Кишиневе. Для финансирования дополнительных мер к проекту будет предложено до одного миллиона евро. Партнером по реализации градостроительных проектов станет Министерство инфраструктуры и регионального развития.