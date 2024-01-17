Молдова получит от Германии деньги на развитие бизнеса и городской инфраструктуры

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила на своем заседании в среду консультативное заключение о начале переговоров и одобрении подписания проекта соглашения с правительством Германии о финансировании проекта «Содействие развитию малых и средних предприятий Молдовы» и дополнительных мер к нему, а также «Программы открытого городского развития Молдовы» и дополнительных мер к ней.