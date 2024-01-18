Глава Генштаба Израиля сообщил о возросшей вероятности войны в Ливане

«Я не знаю, когда начнется война на севере. Я могу сказать вам, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, гораздо выше, чем раньше», — сказал Халеви, выступая перед израильскими военнослужащими, во время учений, имитирующих наступление ЦАХАЛа в Ливане.

Глава Генштаба заявил, что Израиль повышает готовность к боевым действиям в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ извлек много уроков из боевых действий в секторе Газа и многие из них могут пригодиться в случае войны в Ливане, а есть те, которые нужно скорректировать.