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Глава Генштаба Израиля сообщил о возросшей вероятности войны в Ливане

Глава Генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что вероятность войны с участием Израиля на территории Ливана увеличилась, передает The Times of Israel.
Флаг Израиля
Источник: РИА "Новости"

«Я не знаю, когда начнется война на севере. Я могу сказать вам, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, гораздо выше, чем раньше», — сказал Халеви, выступая перед израильскими военнослужащими, во время учений, имитирующих наступление ЦАХАЛа в Ливане.

Глава Генштаба заявил, что Израиль повышает готовность к боевым действиям в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ извлек много уроков из боевых действий в секторе Газа и многие из них могут пригодиться в случае войны в Ливане, а есть те, которые нужно скорректировать.

Халеви заявил, что цель Израиля — вернуть своих граждан на север страны. По данным The Times of Israel, северные населенные пункты Израиля покинули около 80 тыс. человек из-за обстрелов ливанской группировки «Хезболла». По мнению главы Генштаба, Израиль находится в гораздо более благоприятных условиях для начала военной операции, чем его противник в Ливане.

7 января израильские СМИ сообщили об авиаударах «Хезболлы» по базе ВВС Израиля на горе Мерон. Тогда ливанское движение выпустило около 40 ракет по базе. 8 января Израиль нанес ответный удар по Ливану. Среди пораженных объектов — военный комплекс боевиков в районе Марвахина, а также ракетная установка в районе Айта-аш-Шаб. Из-за израильской атаки погиб высокопоставленный командир подразделения «Хезболлы» Виссам аль-Тавил. 14 января израильские военные сообщили о нанесении новой серии мощных ударов по территории Ливана, целью которых стали объекты военной инфраструктуры «Хезболлы».

Эрдни Кагалтынов