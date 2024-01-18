Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

Правительства СССР, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заключили соглашение в мае 1956 года. Согласно документу, Британия получила право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев, плюс — на островах. В этих водах суда могли свободно находиться и становиться на якорь. Это соглашение заключили сроком на пять лет при возможности постоянного продления на аналогичный период. Документ предусматривает, что договоренность остается в силе, пока одна из сторон не разорвет ее.