Зампред правительства РФ оценил федеральные проекты в Иркутской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которые состоялось под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, подвели итоги выполнения проектов в Иркутской области на территориях, которые пострадали от наводнения в 2019 году. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Всего в Приангарье реализуются 27 федеральных проектов. Из них 25 — выполнены. Это ипотечное жилищное кредитование, объем ввода жилья, спорт и здоровый образ жизни, сохранение Байкала, развитие туристической инфраструктуры, культурная среда, обеспечение чистой водой и защита прав дольщиков, — говорят в правительстве.
При этом, некоторые проекты находятся в стадии доработки. Это «Региональная и местная дорожная сеть», «Создание условие условий для обучения», «Отдыха и оздоровления детей и молодежи».