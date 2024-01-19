Зампред правительства РФ оценил федеральные проекты в Иркутской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которые состоялось под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, подвели итоги выполнения проектов в Иркутской области на территориях, которые пострадали от наводнения в 2019 году. Об этом сообщают в правительстве региона.