Текслер рассказал о звонке легендарному бойцу, который увернулся от украинского FPV-дрона

«Узнал, что на видео, где боец выманивает и бесстрашно уклоняется от боевого украинского дрона — наш парень, родом из Кунашакского района. Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем. Данис сейчас снова на переднем краю. На вопрос, чем помочь, сразу попросил позаботиться о маме. Настоящий российский воин, которые всегда помнит о родных людях. И воюет за них и родную страну. Впереди и у него, и у всех наших ребят еще много работы. И мы очень их ждем домой с Победой», — рассказал Алексей Текслер.