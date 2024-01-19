Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о звонке легендарному бойцу, который увернулся от украинского FPV-дрона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в интернете разлетелось видео, на котором 46-летний боец Донецкого 1-го армейского корпуса выманивает на себя дрон противника, успевает от него уклониться. Позднее беспилотник взрывается в нескольких метрах от бойца.
По признанию бойца, мобилизованного в Челябинской области, «вызывать на дуэль» дроны ему помог боевой опыт и то, чему его научили командиры.
Также боец с позывным «Бабай» сообщил, что начал выманивать на себя дрон противника, чтобы тот не задел находящегося позади командира. Он отметил, что благодаря такому приему ВСУ потеряли не один, а три беспилотника.
«Узнал, что на видео, где боец выманивает и бесстрашно уклоняется от боевого украинского дрона — наш парень, родом из Кунашакского района. Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем. Данис сейчас снова на переднем краю. На вопрос, чем помочь, сразу попросил позаботиться о маме. Настоящий российский воин, которые всегда помнит о родных людях. И воюет за них и родную страну. Впереди и у него, и у всех наших ребят еще много работы. И мы очень их ждем домой с Победой», — рассказал Алексей Текслер.