Хренин: для Беларуси важно не допустить военного конфликта

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусская армия находится в высокой степени боеготовности, заявил на брифинге министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, в новой Военной доктрине Беларуси «важный акцент сделан на недопущение военных конфликтов». При этом в перечень опасностей военного характера включена вероятность применения оппонентами военной силы против республики в мирное время, в условиях кризиса.
«Это то, с чем мы сталкиваемся в настоящее время на наших южных и западных рубежах», — считает глава оборонного ведомства.
Хренин обратил особое внимание, что провокации, вооруженные акции и инциденты с участием соседних стран не могут быть военным конфликтом.
«Но реагировать на них необходимо. И в первую очередь — мерами стратегического сдерживания. Что мы сейчас и делаем, показывая высокую боевую готовность всех компонентов военной организации государства», — резюмировал министр обороны.