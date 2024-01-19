Сергей Аксёнов — в десятке самых цитируемых российских губернаторов за 2023 год

Средства массовой информации также цитировали публикации Главы республики о том, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты, и что Крымский мост не поврежден. СПРАВКА. «Медиалогия» — независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе соцмедиа и СМИ в реальном времени. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.