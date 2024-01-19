В Пермском крае проведут опрос о необходимости смены мэров

«Доля населения, выступающего за продолжение деятельности действующего главы муниципального образования на основании вопроса: “Как вы полагаете, муниципальному образованию (назвать) нужен новый глава или будет лучше, чтобы главой остался действующий (назвать)?”», — сказано в формулировке. Результаты данного опроса будут учитываться при проведении итогов конкурса территорий по «достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности». Кем именно будет проводиться указанный опрос, не уточняется.