Акции в Башкирии, Ближний Восток и членство в БРИКС. Темы брифинга Пескова

Несмотря заявления, будто Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС, Россия продолжает контакты с Эр-Риядом. «Исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, иной информацией мы пока не располагаем».