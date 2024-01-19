Акции в Башкирии, Ближний Восток и членство в БРИКС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле.
Президент уже принял участие в крещенских купаниях: «Традиционно сегодня утром он это сделал по случаю Крещения».
Даты визита Путина в КНДР пока не определены, «по-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам».
Церемония заливки первого бетона четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа», в которой по видеосвязи должны принять участие Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, готовится. «Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами». «Россия является абсолютным, безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе. мы оказываем услуги лучше, дешевле, качественнее».
О поддержке Путина
Уровень «доверия, поддержки президента на протяжении многих-многих лет» стабильно высокий.
Важны не численные показатели, а «одобрение людьми того, что делает президент», их ощущение. Важно, что люди «чувствуют на себе результаты этой работы» — «круглосуточной зачастую».
Заметно и «поступательное движение в развитии страны», хотя «накатывают пандемии, накатывают различные санкции в отношении нас».
Об акциях в Башкирии
«Там нет массовых беспорядков и массовых протестов». «Есть отдельные проявления», они «относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка».
Юридическая формулировка ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) не «определяет количество людей, принимающих участие». «Акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они подпадают под определенные статьи».
О ситуации на Ближнем Востоке
«Уровень напряжения и эскалации — они зашкаливают». «Это не может не быть предметом для глубокой обеспокоенности».
Обострение в регионе — следствие в том числе «того страшнейшего кризиса, который мы наблюдаем в Газе». В Москве наблюдают «некоторые признаки» его расширения.
«По дипломатическим каналам российской стороны осуществляются постоянные контакты» с Ираном, Пакистаном, всеми странами как и региона, и зоны вокруг него.
«Призываем все стороны к сдержанности и к дипломатии». «Это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации».
О расширении БРИКС
«Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение». Многие страны считают «траекторию на членство в БРИКС, отвечающей национальным интересам».
Решение Аргентины пока не присоединяться к БРИКС «вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса». Россия допускает, что Аргентина решит «со временем все-таки вернуться в БРИКС».
Несмотря заявления, будто Саудовская Аравия пока не присоединилась к БРИКС, Россия продолжает контакты с Эр-Риядом. «Исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, иной информацией мы пока не располагаем».
О французских наемниках в Харькове
«На высшем уровне никаких предложений провести беседу [между Москвой и Парижем] не было». О последствиях удара ВС РФ по скоплению боевиков в Харькове, где погибли французские наемники, «идет разговор через наших дипломатов».
«То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение».
О зерновой сделке
Разговоров о возобновлении зерновой сделки «больше не ведется». «Нет никаких оснований для возобновления этих разговоров», как и «перспектив для выполнения» сделки.
Другие способы экспорта зерна опасны и «полны рисков», но «это больше тема для страховых компаний, для судовладельцев коммерческих».