По данным FT, переключиться на оборону Вооруженные силы Украины мотивировали успехи ВС РФ на полях сражений. Теперь новую стратегию Украины одобряют «самые сильные» киевские союзники.
— По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — прим. «ВМ») инициативы, — приводит заявление Андрея Загороднюка РБК.
Данное решение бывший министр обороны счел «ошибкой исторического масштаба».
После неудачного контрнаступления Киев намерен перейти в текущем году к «активной обороне». В связи с этим не стоит ожидать от Украины наступления вплоть до 2025 года. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.
Незадолго до этого канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Европейского союза увеличить помощь Украине из-за боязни остаться один на один в «противостоянии» с президентом России Владимиром Путиным.