Сенат одобрил смягчение наказания за незаконное использование беспилотников

Сегодня Сенат одобрил закон, предусматривающий административную ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей к ним для тех, кто впервые совершил правонарушение.
Кроме того, от ответственности освобождаются лица, добровольно сдавшие беспилотные летательные аппараты, комплектующие и запасные части к ним в пользу государства.
В список санкций, предусмотренных статьей 244 часть 4 Уголовного кодекса (Незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов), включаются такие виды наказаний, как альтернативный штраф, исправительные работы, ограничение свободы. Уголовная ответственность предусматривается лишь в том случае, если нарушения совершены после применения административного взыскания.
Напомним, что с 1 января 2015 года в Узбекистане был введен полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотников, использовать которые было разрешено только отдельным юридическим лицам, имеющим разрешение.
С мая 2018 года был разрешен временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами..
С 2019 года за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов грозило лишение свободы от 3 до 10 лет.