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В СИБ заявили о новых попытках дестабилизации в Молдове

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. В Службе информации и безопасности (СИБ) Молдовы заявили о получении данных, «свидетельствующих о возобновлении кампаний по дезинформации и манипуляции с целью дестабилизации общества и региональной безопасности».
Источник: Sputnik.md

«Согласно полученным данным, группа лиц готовит запуск в публичное пространство нарратива с обвинениями в адрес госучреждений в действиях, направленных против некоторых граждан Украины, которые занимают различные должности в украинских органах власти», — отметили в СИБ.

По данным структуры, «в состав этой группы входят также бывшие офицеры разведки, граждане Республики Молдова, которые в разное время были уволены и освобождены с должности за коррупционные действия, присвоение государственных денег, злоупотребление властью, несанкционированное взаимодействие с иностранные спецслужбами».