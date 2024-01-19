В СИБ заявили о новых попытках дестабилизации в Молдове

По данным структуры, «в состав этой группы входят также бывшие офицеры разведки, граждане Республики Молдова, которые в разное время были уволены и освобождены с должности за коррупционные действия, присвоение государственных денег, злоупотребление властью, несанкционированное взаимодействие с иностранные спецслужбами».