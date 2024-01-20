В Молдове бывший аэропорт станет парковкой для грузовиков из Украины — Спыну

«Прежде всего я поехал посмотреть, как обстоят дела в международном аэропорту Бельцы-Лядовены. Вероятно, мы создадим стоянку для грузовиков, следующих транзитом в Республику Молдова, чтобы создать лучшие условия для водителей, особенно для тех, кто идет транзитом из Украины», — пояснил он.