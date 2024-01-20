В Молдове бывший аэропорт станет парковкой для грузовиков из Украины — Спыну

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Аэропорт Бельц может быть переоборудован под парковку для перевозчиков, следующих транзитом через Молдову из Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Он отметил, что одно наличие аэропорта не означает, что он будет использоваться по прямому назначению, поскольку спросов на полеты туда нет.
«Можно найти самый лучший аэропорт, но если нет спроса, нет потребности, нет достаточного рынка — никто не будет летать», — заявил министр в эфире NordNews.
По его словам, экспертиза специалистов показывает, что для Молдовы в ближайшие годы будет достаточно аэропорта в Кишиневе.
Спыну отметил, что побывал в неработающем на данный момент аэропорту Бельцы-Лядовены.
«Прежде всего я поехал посмотреть, как обстоят дела в международном аэропорту Бельцы-Лядовены. Вероятно, мы создадим стоянку для грузовиков, следующих транзитом в Республику Молдова, чтобы создать лучшие условия для водителей, особенно для тех, кто идет транзитом из Украины», — пояснил он.
Министр напомнил, что сейчас в Молдове внедряется система электронной очереди на пунктах пересечения границы, и для этого нужна парковка.