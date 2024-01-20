В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам за k-pop

На кадрах, которые, вероятно, были сняты в 2022 году, показан публичный судебный процесс. На двух подростков в серых халатах надевают наручники. Все присутствующие, включая двоих 16-летних, носят маски, что позволяет предположить, что кадры были сняты во время пандемии COVID, отмечает Reuters. Видеозапись содержит кадры, на которых, в частности, подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми зато, что они не «осознали свои ошибки».