Глеб Никитин провёл встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким

Делегация ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким побывала с рабочим визитом в Нижегородской области. Депутаты встретились с местными жителями, студентами НГЛУ, посетили предприятия, а также побывали с визитом в правительстве региона.