Глеб Никитин провёл встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким

В нижегородском кремле делегацию принимали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и замгубернатора Андрей Гнеушев. Во встрече также приняли участие сенатор РФ Иван Абрамов, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области Владислав Атмахов, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.
Как рассказали в пресс-службе облправительства, основными темами обсуждения стали в том числе сотрудничество в сфере экологии, работа Центра правовой поддержки участников СВО и членов их семей, волонтёрская деятельность, качество медицинских услуг, образования, развитие инфраструктуры, культурного и спортивного досуга.
Также Глеб Никитин и председатель партии подняли такие вопросы, как списание долгов регионов перед Федерацией, возвращение прямых выборов мэров городов, глав округов и районов.
Напомним, что Члены ЛДПР выдвинули своего политического лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Такое решение было принято на внеочередном XXXV Съезде партии. В начале января Центрибзирком зарегистрировал Слуцкого в качестве претендента на пост президента.