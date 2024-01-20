Токаев поздравил юного спортсмена, выигравшего «золото» в Южной Корее

В субботу днем стало известно, что 16-летний прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском городе Канвоне. Мизерных первенствовал в прыжках на лыжах с трамплина, опередив 38 соперников из 21 страны. В общем спортсмен набрал 214 баллов. На данный момент сборная Казахстана входит в число лидеров неофициального командного зачета. Выше находятся только Китай, Франция, Германия, Италия и Республика Корея, представители которых выиграли не только золото, но и другие медали.