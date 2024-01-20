В приемные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тыс. предложений с 9 января

Лысенко добавила, что ей как действующему врачу было очень приятно, что число вопросов по ее кредо находится лишь на седьмом месте. «Это говорит о том, что меры, которые наш кандидат, нынешний президент предпринимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, имеет свои результаты» — заключила она.