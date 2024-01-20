В приемные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тыс. предложений с 9 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 12 тыс. предложений и пожеланий поступили в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с начала работы штаба, 9 января. Об этом журналистам сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.
«На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные [избирательного штаба Путина]. Все они аккумулируются в центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату [Путину]», — рассказал Машков.
Другой сопредседатель штаба, главный врач московской больницы №?52 Марьяна Лысенко рассказала, что большая часть людей, которые приходят в приемную, высказывают «простые слова поддержки, а не пожаловаться». «С существенным отрывом в цифрах есть вопросы по мерам социальной поддержки, ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу, но безусловно есть много предложений, как сделать жизнь лучше», — рассказала она.
Лысенко добавила, что ей как действующему врачу было очень приятно, что число вопросов по ее кредо находится лишь на седьмом месте. «Это говорит о том, что меры, которые наш кандидат, нынешний президент предпринимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, имеет свои результаты» — заключила она.
Общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начала свою работу одновременно с единым кол-центром 9 января. В кол-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны, среди них — участники молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.
Свои предложения и наказы граждане могут передать по круглосуточному многоканальному телефону 8−800−301−21−85 и адресу электронной почты vopros@putin2024.ru. Предложения в общественную приемную также можно передать по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, с 10:00 до 17:00 мск со вторника по субботу включительно.