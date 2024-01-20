В Красноярске мэр встретился с активными в социальных сетях горожанами

Тем для обсуждения было достаточно. В первую очередь, насущные городские проблемы. К примеру, работа общественного транспорта, ремонт дорог и наведение порядка в городе. Как отметил сам Логинов, у присутствующих взгляды на те или иные вопросы сходились не всегда, но это хорошо. Именно так удается прийти к компромиссу.