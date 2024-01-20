В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

«Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо чтобы родственники привезли воду в больницу. Это совершенно недопустимая ситуация. Главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание. Поручил провести служебную проверку», — написал он в своем Telegram-канале.
Подвоз воды уже организован в приоритетном порядке, сообщил губернатор, извинившись перед пациентами.
«Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь. Своему заму Александру Андреевичу Кулагину поручил срочно проверить остальные больницы. Чтобы повторения такой ситуации не было», — написал Развожаев.
Ранее он сообщил, что уровень воды в районе паводков постепенно снижается. Подтопленными на данный момент остается 34 приусадебных участка и 19 частных домов.
К водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.