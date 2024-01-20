В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

К водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.