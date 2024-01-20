Диаспора призвала власти Молдовы открыть избирательные участки на выборах президента РФ

«И не стоит в контексте этого вопроса забывать, что декларируемый правящим в Республике Молдова режимом вектор евроинтеграции подразумевает демократичный подход к гражданским и политическим процессам, в том числе и к электоральному процессу. С точки зрения международного права, власти Молдовы не имеют права отказывать в открытии избирательных участков», — отметил Танасий.