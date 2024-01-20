Диаспора призвала власти Молдовы открыть избирательные участки на выборах президента РФ

В Молдове проживает большое число граждан России, у которых есть право отдать свой голос на выборах, отметил вице-председатель общественной организации по развитию молдавской культуры в Санкт-Петербурге Patria («Родина») Александр Танасий.
«И не стоит в контексте этого вопроса забывать, что декларируемый правящим в Республике Молдова режимом вектор евроинтеграции подразумевает демократичный подход к гражданским и политическим процессам, в том числе и к электоральному процессу. С точки зрения международного права, власти Молдовы не имеют права отказывать в открытии избирательных участков», — отметил Танасий.
По его словам, право выбора должно быть гарантировано всем гражданам, независимо от их места проживания.
Председатель региональной общественной организации «Молдавское Достояние» в Санкт-Петербурге Федор Урсу отметил, что в Молдове проживает огромное число граждан России и призвал не нарушать их права и открыть на территории республики участки для голосования на выборах президента РФ.
Он заявил, что граждане России и обладатели двойного гражданства имеют право отдать свой голос в стране, в которой они проживают на таких важных выборах, как президентские. Урсу напомнил, что в скором времени выбирать президента предстоит и гражданам Молдовы, живущим в Российской Федерации.
«Надеемся на решительные, конструктивные, дружеские и уважительные решения для обеих стран», — отметил Урсу.